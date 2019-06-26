نجوى كرم تغنّي وتصفِّق مع فرقتها في حافلة نقل

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""الخليج 365"" من بيروت: يستمر تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة العفوية للفنانة نجوى كرم بمقطع فيديو ظهرت فيه داخل حافلة نقل مع أعضاء فرقتها الموسيقيّة، قبيل سفرها إلى المغرب لإحياء حفلها في مهرجان موازين. حيث عبّر المغرِّدون عن إعجابهم ببساطة أدائها مشاركتها بالتصفيق والغناء وسط الموسيقيين الذين أدوا معها الأغنية الشعبية التي اعتاد اللبنانيون غنائها في رحلاتهم داخل الأراضي اللبنانية منذ عقود بعنوان "يا شوفير دعاس بنزين عالمية وتسعة وتسعين..." . إلا أن "كرم" حوّرت بكلماتها لتختم مقطعها الأول على القافية بعبارة" لاقونا عاموازين"!

والملفت هو استمرار التفاعل مع هذا الفيديو الذي سجلته قبيل سفرها الى المغرب. حيث استمر تناقله لما بعد حفلها في "مهرجان موازين إيقاع العالم".

