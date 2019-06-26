صلاح عبد الله عن الشهيد النقيب مصطفي عثمان: " اوصفوا لي الضحكة دي يا مصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نعى الفنان صلاح عبدالله الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان الذي استشهد إثر الهجوم الإرهابي بسيناء، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر صلاح صورة للشهيد النقيب مصطفى عثمان ظهر خلالها الراحل وهو يضحك، وكتب: "اوصفوا لي الضحكة دي يا مصريين". وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.

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