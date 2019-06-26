نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ"عزت أبوعوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
طمأنت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبوعوف الذي يمر بأزمة صحية شديدة، ويرقد في المستشفى منذ أسابيع.
وقالت نهال في تصريحات خاصة لمصراوي: "رغم أن عزت أبوعوف مازال داخل غرفة العناية المركزة، فحالته الصحية مستقرة الحمد الله".
وأوضحت: "استقرار الحالة صحيًا دون حدوث أي مضاعفات يعطينا جرعة كبيرة من الأمل، كما أن الأطباء أكدوا أنه سيشهد مزيدًا من التحسن في الحالة الصحية قريبًا بإذن الله".
واختمت كلامها: "استمروا في الدعاء".
كان الفنان عزت أبوعوف تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.
يُذكر أن اَخر ظهور للفنان عزت أبوعوف كان في رمضان الماضي؛ إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.
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