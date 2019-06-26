حنان مطاوع: "قابل للكسر" في مرحلة "المونتاج" وعرضه قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل فيلمها الجديد "قابل للكسر" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية قريبًا، عقب عودتها من إجازتها التي تقضيها حاليًا.

قالت الفنانة حنان مطاوع، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنها انتهت من تصوير فيلم "قابل للكسر"، وتنتظر موعد طرحه في السينمات".

وأوضحت: "الفيلم تم تصويره بالكامل، هو الآن في مرحلة المونتاج والمكساج، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه خلال الأيام القادمة".

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وكشفت حنان أنها تستعد لعمل سينمائي جديد، وتقوم حاليًا بقراءة السيناريو، وسيتم الكشف تفاصيله قريبًا، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره مطلع شهر أغسطس القادم.

فيلم "قابل للكسر" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول "نانسي" التي تجسدها حنان مطاوع، وتستعد للهجرة لتلحق بأسرتها في كندا، وتمر بكثير من الأحداث، ومنها أنها تدخل في قصة حب مع شاب.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ضيوف شرف "حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة منهم محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار.