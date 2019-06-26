سوزان نجم الدين بصحبة نجوم سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، صورتين لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بصحبة عدد من أصدقائها نجوم الدراما السورية.

وظهرت "سوزان" في الصور بصحبة الفنان ياسر العظمة، والفنانة عبير شمس الدين، علقت: "من عشاء مع النجوم والأصدقاء الأحبة، بمدشق سوريا".

سوزان نجم الدين، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "إبن أصول" بطولة حمادة هلال، أيتن عامر، وإخراج محمد بكير.