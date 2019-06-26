أيمن سلامة يهنئ نيكول سابا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص المؤلف والسيناريست أيمن سلامة على تهنئة صديقته المطربة اللبنانية نيكول سابا بمناسبة عيد ميلادها. ونشر سلامة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة له جمعته بنيكول سابا وعلق عليها:" عيد ميلاد سعيد يا نيكول". يذكر أن المؤلف أيمن سلامة شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح "تايسون"، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي.

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