تعرف على إيرادات فيلم "كازابلانكا" بعد 3 أسابيع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان أمير كرارة، في سباق أفلام عيد الفطر المبارك، بفيلم "كازابلانكا"، الذي عرض منذ 3 أسابيع بدور العرض.

الفيلم حقق نجاحا جماهيريا منذ عرضه، ليتفوق في شباك التذاكرعلى 4 أفلام أخرى هي "الممر"، "سبع البرمبة"، "حملة فرعون"، "محمد حسين".

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وعلى الرغم من تراجعه منذ أيام ليحل في المركز الثاني بشباك التذاكر، بعد فيلم "الممر"، إلا إنه ما زال يحتفظ بأعلى إيرادات في أفلام العيد.

"كازابلانكا" حقق حتى الآن 58 مليون و869 جنيه، ويتفوق بذلك على أقرب منافسيه "الممر" بفارق يزيد عن 13 مليون جنيه، إذ حقق "الممر" بعد 3 أسابيع عرض مبلغ 44 مليون و361 ألف 237 جنيه.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.