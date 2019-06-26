رامي جمال ينعي شهداء سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نعى المطرب رامي جمال، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بسيناء، وأسفر عن استشهاد 7 من أفراد الشرطة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب "رامي" في تغريدة: " اللهم اجعل دماء شهداء مصر طريق لجنتك، ومرافقه الأنبياء واجعل دمائهم لعنه على من أراقوها ومن خطط وسعى ونفذ، اللهم اجمعنا بهم في جنتك".
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.
يذكر أن المطرب رامي جمال، طرح آخر ألبوماته "ليالينا" في ديسمبر من العام الماضي، ويضم الألبوم 17 أغنية، أبرزها "راح لحاله"، "ما تظلمنيش"، "دي العيون".
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