بهذه الكلمات أصالة تشوق الجمهور لحفلها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شوقت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها لحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، والمقرر إقامته السبت 29 يونيو المقبل.

ونشرت أصالة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة للجمهور وكتبت: "سنلتقي في جدّه الساحرة النابضة بالحياة والفرح، سنلتقي في ليلة استثنائية".

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وتابعت: "لأنّها ليلة سهم، الّذي ألبس الموسيقى ثوباً جديداً، ثوباً أبهر حتّى شركاؤه في النّجاح، فأصبحتُ في كلّ مرّة أغنّي منّ خلال عالمه، أتحدّى بصوتي كيّ أصل أطراف الشّعور، الّذي صاغه هو ببساطة وسلاسة، أيّام قليله تفصلنا عنّ هذا الحدث، يوم ٢٩ يونيو في مدينة الملك عبد الله الرياضية".

يشار أن هذا هو الحفل الثاني للمطربة أصالة في المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلها الأول الذي أقامته يوم 5 يونيو وحقق نجاحًا كبيرًا.