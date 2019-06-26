مهرجان الجونة يمد موعد قبول طلبات التقديم لـ 2 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل.

كما يمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم في مرحلة التطوير، التقديم قبل هذا الموعد، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تقام بمدينة الجونة بالغردقة، سبتمبر القادم.

منصة الجونة السينمائية، هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم له.

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وتقدم المنصة برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي.

المنطلق هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام، وللإنتاج المشترك، ويهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين يعملون على مشاريع سينمائية في مرحلة التطوير، أو أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، عن طريق توفير الدعم الإبداعي، والمالي.

وتفحص الطلبات المقدمة، قبل 2 يوليو بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، معينة من قبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.