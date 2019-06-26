شاهد: فيديو قديم لطفولة شيلاء سبت يكشف عن ملامحها ويشعل الميديا

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم أطلت فيه الفنانة البحرينية شيلاء سبت كشفت عن ملامحها في الطفولة أثارت ضجة على صفحات السوشيال ميديا.

وفي الفيديو ظهرت الفنانة شيلاء سبت في طفولتها من عمل فني برفقة شقيقتها الكبرى شيماء سبت وذهل كل من تابعها من جمهورها لاختلاف ملامحها لتثير الجدل بحقيقة خضوعها للتجميل.

الفنانة البحرينية شيلاء سبت كشفت مراراً أنه لم تخضع للتجميل أبداً وأن ملامحها لم تتغير ولا تحب التلاعب في ملامح وجهها بل تفضل الظهور على حقيقتها ولكن ظهورها في هذا الفيديو جعل متابعيها يشك في الأمر.

حصد الفيديو لطفولة شيلاء سبت كم كبير من المشاهدات العالية وتناقله الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تندرج الفنانة شيلاء سبت من عائلة فنية وقد توجت سابقاً ملكة جمال البحرين لعام 2010م قبل بروزها في المجال الفني.