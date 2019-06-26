بالصور.. بنات سامح حسين في بروفات مسرحيته خليك متفائل

نشر الفنان سامح حسين، صورة له أثناء إجراء بروفات مسرحيته الجديدة " خليك متفائل "، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " وعلق قائلا : " الحمد للهمن بروفة مسرحيتي الجديدة "خليك متفائل" على أعظم وأعرق مسرح في مصر المسرح القومي، وعلى فكرة بناتي مريم وفاطمة اللى بيتفرجوا عليّا، قريبًا
وظهر سامح حسين في الصورة وهو اثناء تحضيرات بروفة المسرحية وابنتيه يشاهدونه علي خشبة المسرح .
يذكر أن آخر أعمال الفنا ن سامح حسين فيلم "عيش حياتك "، والذي تم عرضه خلال الشهور الماضية، وشاركت في بطولته ساندى .
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