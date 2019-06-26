أمير طعيمة عن حادث العريش: سيناء بقت جرح مابيتقفلش

علق الشاعر أمير طعيمة، على حادث كمين العريش بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" كتب أمير عن الحادث قائلاً:"سيناء بقت جرح مابيتقفلش، نحتسب أبطالنا عند الله شهداء" يذكر ان حادث العريش راح ضحيته 6 من الجنود المصريين نتيجة لهجوم فجائي على أفراد الكمين.

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