رامي جمال ينعى شهداء الوطن في سيناء: اللهم اجمعنا بهم في جنتك

نشر الفنان رامي جمال رسالة تعزية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في هجوم على كمين في مدينة العريش، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقدم رامي تعازيه قائلاً: "اللهم اجعل دماء شهداء مصر طريقًا لجنتك ومرافقة الأنبياء واجعل دماءهم لعنة على من أراقوها ومن خطط وسعى ونفذ اللهم اجمعنا بهم في جنتك".
يذكر أن آخر أعمال رامي الغنائية أغنية "البرد" التي طرحها في شهر أبريل ديسمبر الماضي واقتربت من الـ2 مليون مشاهدة.
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