شاهد.. رد نبيل الحلفاوي على استبعاد عمرو وردة

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال من أحد المتابعين له بخصوص استبعاد اللاعب المصري "عمرو وردة " من المنتخب عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة " تويتر " .

وتساءلت احد المتابعين لنبيل الحلفاوي " ايه رأي حضرتك ؟ .. ينفع قرار زي ده يوم المباراة ؟ :

وجاء رد الفنان نبيل الحلفاوي " رأيي أنه قرار يفوق حجم ما صدر عنه

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وتأثر بالحملة على السوشيال ميديا ، إلا أن كان هناك ما هو أكبر من موضوع الشات الذي تم نشره " .

وكان آخر أعمال النجم نبيل الحلفاوي مسلسل " محمد علي " بطولة يحيى الفخراني الذي عرض في 2018 .