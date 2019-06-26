شاهد.. رد نبيل الحلفاوي على استبعاد عمرو وردة

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال من أحد المتابعين له بخصوص استبعاد اللاعب المصري "عمرو وردة " من المنتخب عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة " تويتر " .
وتساءلت احد المتابعين لنبيل الحلفاوي " ايه رأي حضرتك ؟ .. ينفع قرار زي ده يوم المباراة ؟ :
وجاء رد الفنان نبيل الحلفاوي " رأيي أنه قرار يفوق حجم ما صدر عنه
وكان آخر أعمال النجم نبيل الحلفاوي مسلسل " محمد علي " بطولة يحيى الفخراني الذي عرض في 2018 .
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