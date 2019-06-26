بأمر الميما.. ياسمين علي أفضل مطربة لعام 2018

حصدت المطربة الصاعدة ياسمين علي، على جائزة أفضل مطربة وذلك ضمن تصنيفات جائزة "الميما" الفنية.

وقدمت ياسمين عدة أعمال فنية ناجحة لعام 2018، حازت على إعجاب متابعيها

ومن أهمها أغنية "اتفائلوا بالخير" التي طرحت كتتر مسلسل "أمر واقع" وحصلت على أكثر من 17 مليون مشاهدة، وأغنياتهاالمنفردة "ياحب زمان، يابتاع الورد".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين الغنائية أغنية "فرصة تتغير" ضمن حملة التوعية بأمراض السمنة، بالإضافة إلى الاغنية الوطنية "بكرة صح" وسط مجموعة من الفنانين أبرزهم مدحت صالح هشام عباس ويسرا وبوسي.