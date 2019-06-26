غدًا..رامي عياش في مهرجان موازين بالمغرب

يستعد الفنان رامي عياش، لحفله الغنائي الكبير ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي. ومن المقرر أن يقام الحفل غداً الخميس الموافق 27 يوليو، على مسرح فضاء النهضة، ومن المتوقع أن يغني رامي أجمل أغانيه من أحدث ألبوماته "قصة حب". مسرح فضاء النهضة، ومن المتوقع أن يغني رامي أجمل أغانيه من أحدث ألبوماته "قصة حب". يذكر أن مهرجان موازين قد بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يونيو وافتتحت فعالياته النجمة كارول سماحة، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم لبنان ومنهم عاصي الحلاني، ميريام فارس، إليسا.

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