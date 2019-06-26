تستعد الفنانة ديانا كرازون، والفنان وليد توفيق، لإحياء حفلهم الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي، ومن المقرر أن يقامالحفل الليلة على مسرح فضاء النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.
يذكر أن مهرجان موازين قد بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يونيو وافتتحت فعالياته النجمة كارول سماحة بالإضافة إلى مجموعة من نجوم لبنان ومنهم عاصي الحلاني، ميريام فارس، إليسا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. ديانا كرازون ووليد توفيق يجتمعان في مهرجان موازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.