بالفيديو.. "نجيبك" تقترب من الـ9 ملايين مشاهدة لسعد لمجرد

اقتربت أغنية "نجيبك" للفنان سعد لمجرد من حاجز الـ9 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية من كلمات: محمود برهيل، ألحان:محمد نوبال، توزيع:فان. يذكر أن آخر إصدارات سعد الغنائية كانت "بدك إيه" والتي طرحت منذ6 أشهر وحققت أكثر من 21 مليون مشاهدة، كلمات وألحان:جلال حمداوي.

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