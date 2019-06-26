كازابلانكا يتصدر إيرادات موسم الفطر في السينما المصرية

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""الخليج 365"" من بيروت: تباينت إيرادات الأفلام الخمسة التي تنافست على شباك تذاكر السينما المصرية بموسم عيد الفطر بفارقٍ كبير وصل إلى 54 مليون جنيه بين فيلمي المركز الأول والخامس. فيما تشير الأرقام_ بعد مرور 3 أسابيع على انطلاقة عرضها في الصالات_إلى إجمالي إيرادات تخطى الـ 144 مليون جنيه، وحققتها مجتمعة الأفلام "كازابلانكا"، و"الممر"، و"حملة فرعون"، وسبع البرمبة"، ومحمد حسين".

كازابلانكا

وتصدّر الإيرادات فيلم "كازابلانكا" بـ 58,000,869 جنيه. وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي الشهير خالد أرجنش.





الممرّ

تلاه في المرتبة الثانية فيلم "الممر"، بإيرادات وصلت إلى 44,361,237 جنيه. ويجمع في بطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد.

وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف أغانيه الشاعر أمير طعيمة. فيما يعود بأحداثه إلى عقود من الزمن ليروي تفاصيل المرحلة بين حرب 1967 وبداية حرب الاستنزاف.





سبع البرمبة

في المركز الثالث جاء فيلم "سبع البرمبة"، محققاً 23,876,425 جنيه. وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف. ويحكي قصة شخص ينتحل شخصية ضابط شرطة، من أجل الوصول للفتاة التي يحبها في سياق درامي مشوّق.

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حملة فرعون

في المركز الرابع حلّ فيلم "حملة فرعون" بـ 14,364,044 جنيه. ويشارك في بطولته الملاكم العالمي مايك تايسون إلى جانب عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير. وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.



محمد حسين

وحلّ فيلم "محمد حسين"، في المركز الخامس بإيرادات 3,849,560 جنيه. وهو من بطولة محمد سعد وسمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد وويزو وحمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد على.



