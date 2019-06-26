نجمة عربية ​تصدم متابعيها بصورتها الفاضحة على البحر.. وتعتذر

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - صدمت عارضة الازياء المغربية ​عبير براني​، شقيقة الفنانة كوثر براني، متابعيها بعد ان نشرت صورة على صفحتها وهي ترتدي بيكيني مثير خلال عطلتها الصيفية في تايلاند.

واثارت الصورة غضب محبيها الذين استغربوا من تصرفها فاضطرت ان تنشر بيانا تعتذر فيه وجاء فيه : “كانعتذر منكم ومن عائلتي على صورة لي تنشرات. الصورة كانت شخصية وأي واحد فينا عندو صور شخصية وأي واحد فينا عندو صور محتافظ بيها، أنتم عارفين أنا مكانزلش صورتي بالبيكيني، صورة تنزلات بالغلط فقط، وماقصديش أبدا فالبوز وانتما عارفين أنا بعيدة كل البعد عليه. كانعتذر مرة أخرى من متابعيني. نفسيتي مدمرة. بليز الي فيا يكفيني. شكرااا.”