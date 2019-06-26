شاهدوا كيف بدت بيرين سات بدون مكياج.. لن تصدّقوا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - نشرت النجمة التركية ​بيرين سات​ مقطع فيديو جديد لها اثناء تناولها وجبة الفطور في أحد المطاعم على نهر البوسفور، وبدت فيه بدون مكياج وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



ورغم عدم وضعها ايّ مساحيق تجميل بدا وجهها جميل وخال من العيوب، واللافت في الفيديو ايضا هو ظهور فراشة تدور حول رأس بيرين.

وكانت قد انتهت بيرين سات مؤخرا من تصوير مشاهدها في الجزء الاول من مسلسلها الجديد “الهدية”، والعمل مقتبس من رواية “استيقاظ العالم” للكاتب سونغول بويباش، ويتألف من 8 حلقات فقط.