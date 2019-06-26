امرأة تروي ما شاهدته بعد موتها ل 27 دقيقة !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - كشفت امرأة أمريكية تدعى ” تينا هاينز ” عن رؤيتها للجنة وعيسى المسيح بعد فقدانها للوعي لمدة 27 دقيقة بسبب تعرضها لأزمة قلبية .

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن تينا هاينز تعرضت إلى أزمة قلبية عندما كانت تتمشى مع زوجها بالقرب من منزلهما في مدينة فينكس بولاية أريزونا في شهر فبراير من العام الماضي .

وفور سقوطها قام زوجها بإجراء بعض الإسعافات الأولية لها في محاولة لتنشيط عضلة القلب إلى أن يصل رجال الإسعاف ويتم نقلها إلى المستشفى .

وبوصول رجال الإسعاف قاموا ب 6 محاولات لإنعاش قلبها قبل أن تصل إلى المستشفى وبحسب رواية الأطباء ان تينا قد فارقت الحياة لمدة 27 دقيقة ثم عادت إلى الحياة مرة أخرى ولكن كانت غير قادرة على الكلام والحركة .

وعندما عاد الوعي لها قليلا طلبت من الأشخاص الموجودين معها إعطاءها أي شئ لتدوين ما رأته اثناء فقدانها للوعي وهي تزعم إنها رأت الجنة والمسيح .

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في البداية كانت الكتابة غير واضحة وكانت تدون إنها رأت المسيح يقف أمام بوابة سوداء وراءها ضوء أصفر متوهج .

وبعد استعادة تينا عافيتها بدأت في سرد قصتها التي زادتها إيمانا وعملت على نشرها وتأثر بها عددا كبيرا من الناس وخاصة إبنة أختها التي قامت برسم وشم على يدها مكون من الكلمات التي كتبتها تينا بعد عودتها للحياة .