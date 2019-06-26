الملكة إليزابيث تصاب بالذعر وتقرر مغادرة قصر باكنغهام مسرعةً.. والسبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - أصيبت ​الملكة إليزابيث الثانية​ بحالة من الرعب لتقرر مغادرة قصر باكنغهام مسرعةً بعد أن تعرض القصر لغزو مفاجئ من الجرذان.

وأشار مصدر بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه تم رصد عدد من الجرذان في مطبخ القصر، ماجعلهم يستدعون خبراء مكافحة الآفات الذين اطلعو على ما أحدثته الفئران، وقاموا بوضع السم لها كما تم تدريب عدداً من عمال المكان على الطرق المثلى للتعامل مع هذه الانواع الفئران المزعجة .

وأشاروا الخبراء إلى أن الفئران إستطاعت تطوير أسلوباً للمقاومة ضد السم في جهازه المناعي، وبالتالي، فإن مواجهتها لم تعد أمراً سهلاً.