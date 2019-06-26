زوجة أحمد إبراهيم السابقة تثير الجدل بصورة مع شاب.. فهل إرتبطت مجدداً؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - أثارت ​ياسمين عيسى​ زوجة الموزع الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​ السابقة جدلاً بين المتابعين بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها مع شاب وهي تحتضنه وعلّقت بالقول:”كل سنة وانت طيب وأضافت واصفة إياه بأنه الرجل الحقيقي في حياتها”.

وتساءل المتابعون عن هوية هذا الشاب، وإن كانت تربطها به علاقة عاطفية، وذلك بعد حوالى الشهرين على إنفصالها نهائياً عن إبراهيم بسبب زواجه من الفنانة المصرية ​أنغام​.

وتبين فيما بعد أن هذا الشاب هو شقيقها ويدعى موسى عيسى.