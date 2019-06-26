شاهدوا.. ديمة بياعة تعترف بضرب ولديها

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - إعترفت الممثلة السورية ​ديمة بياعة​ أنها تعتمد مبدأ الضرب في تربية ودليها، من زوجها السابق الممثل السوري ​تيم حسن​.

وقالت بياعة خلال حلولها ضيفة مع الممثل السوري ​باسم ياخور​، ضمن برنامج “​أكلناها​”، إنها تضرب ولديها عند إرتكاب أي أخطاء تستلزم التأديب، وأضافت: “لما بيغلطوا بينضربوا عشان يتعلموا وأنا ضد التربية الحديثة”.