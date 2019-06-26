شاهدوا.. ديمة بياعة تعترف بضرب ولديها

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - إعترفت الممثلة السورية ديمة بياعة أنها تعتمد مبدأ الضرب في تربية ودليها، من زوجها السابق الممثل السوري تيم حسن.
وقالت بياعة خلال حلولها ضيفة مع الممثل السوري باسم ياخور، ضمن برنامج “أكلناها”، إنها تضرب ولديها عند إرتكاب أي أخطاء تستلزم التأديب، وأضافت: “لما بيغلطوا بينضربوا عشان يتعلموا وأنا ضد التربية الحديثة”.
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https://www.instagram.com/p/BzESJgVgkNf/ديما_بياعة
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