تسريب صور لإبنتي تامر حسني وبسمة بوسيل.. هل يشبهان والدهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - تزامناً مع عيد ميلاد إبنتي الفنان المصري ​تامر حسني​ ومصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​، تاليا وأماليا، تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صور لهما، بدت اماليا في الأولى وهي ترقص بعفوية برفقة أحد زملائها مرتديةً فستاناً جميلاً بنقشة الورود.

وفي حين أن وجهها لم يظهر بوضوح، إلا أن المتابعين أشاروا إلى أنها تشبه والدتها لاسيما بلون الشعر الأشقر.

أما تاليا فقد ظهرت في صورة وهي تجلس إلى جانب زميلها في الصف الدراسي، وهي أيضاً لم يظهر وجهها بشكل واضح، وأشار المتابعون إلى أنها تميل في الشبه لوالدها على ما يبدو.

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