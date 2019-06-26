ظاهرة جديدة في الأردن .. انتشار أكل لحوم الكلاب !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور منشورة لظاهرة انتشرت في الأردن وهي أكل لحوم الكلاب والتي أثارت استنكارا شديدا من محبي الحيوانات ومختلف شرائح المجتمع الأردني .
ويتضح في الفيديوهات عملية سلخ الكلاب وأكل لحومها من قبل العمالة الأسيوية في الأردن .
وأعلنت جمعيات حقوق الحيوان الأردنية عن رفضها واستنكارها لما يحدث وأبدت قلقها من استخدام أفكار وعادات غريبة ودخيلة على طبيعة وعادات المجتمع الأردني .
كما اتجهت مساعي الناشطين نحو المطالبة بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال وتقديم شكاوي للجهات المختصة للتدخل لوقف هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها .
وعلى صعيد آخر تساءل الكثيرون حول وجود أعدادا كبيرة من العمالة الآسيوية في الأردن على الرغم من معاناة الشباب الأردني من البطالة وعدم وجود وظائف .
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