كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي عبر صفحتها على موقع ” إنستجرام “مجموعة من الصور خلال أجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي .
وظهرت نيرمين بإطلالة صيفية مرتدية ” كاش مايوه “على البحر .
وعلقت على الصور قائلة : ” في الساحل الشمالي الصيف أحلى ” .
ونالت إطلالة نيرمين الفقي إعجاب عدد كبير من متابعيها وحبيها مشيدين بجمالها ومظهرها وعلق البعض قائلين : ” كل ما بتكبر كل ما بتحلو ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر نيرمين الفقي بإطلالة صيفية .. والجمهور يعلق : ” كل ما تكبر تحلى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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