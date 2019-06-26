نيرمين الفقي بإطلالة صيفية .. والجمهور يعلق : ” كل ما تكبر تحلى “

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 02:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي عبر صفحتها على موقع ” إنستجرام “مجموعة من الصور خلال أجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي .

وظهرت نيرمين بإطلالة صيفية مرتدية ” كاش مايوه “على البحر .

وعلقت على الصور قائلة : ” في الساحل الشمالي الصيف أحلى ” .

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ونالت إطلالة نيرمين الفقي إعجاب عدد كبير من متابعيها وحبيها مشيدين بجمالها ومظهرها وعلق البعض قائلين : ” كل ما بتكبر كل ما بتحلو ” .