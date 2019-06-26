"العين السينمائي" يفتح باب التسجيل حتى 10 ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان العين السينمائي في الإمارات فتح الباب لتسجيل الأفلام المشاركة في دورته الثانية، المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2020.

وقررت إدارة المهرجان فتح باب التسجيل أمام الراغبين أواخر يونيو الجاري لتقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني: www.alainfilmfest.com، على أن يغلق 10 ديسمبر/كانون الأول.

يعتبر المهرجان منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وتتنافس الأفلام على جوائز فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة.

وعرض "العين السينمائي" في دورته الأولى نحو 67 فيلما ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، منها 18 فيلما في عرض عالمي للمرة الأولى، وحازت الأفلام الفائزة على 12 جائزة في مسابقات المهرجان المتعددة.



ولاقت النسخة الأولى من المهرجان نجاحاً كبيراً، من حيث حسن التنظيم وجودة الأفلام المشاركة بشهادة الضيوف الخليجيين والعرب والأجانب، ونجح في استقطاب العمل المصري "الكنز2: الحب والمصير" في عرضه العالمي الأول ليكون فيلم الافتتاح، بحضور مخرجه شريف عرفة.