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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر، بعائلة كارداشيان -جينر، دائمًا ما تكون إثارة الجدل هي العنوان الأبرز، وفي حين أن، كايلي جينر، دائمًا ما تثير الجدل، بجرأة إطلالاتها، إلا أنها لفتت الأنظار مؤخرًا، بإطلالةٍ مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه منها، إذ امتازت ببساطتها.
ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت كايلي، في بيفرلي هيلز، من أجل زيارة طبيب الأسنان، في إطلالةٍ كاجوال باللون الأسود، تألفت من سويت شيرت، وبنطلون ليغينغز.
وأكملت كايلي، اطلالتها بسنيكرز، من علامة الخاصة بزوج شقيقتها، كانيه ويست، وعلى غير العادة، ظهرت كايلي بدون لمسة مكياج، حتى أنها ظهرت بشكل حاجبيها الطبيعي، كما ارتدت نظاراتٍ طبية، وجمعت خصلات شعرها، في كعكةٍ صغيرة.
وعلى الرغم من بساطة إطلالتها، لم تتخلَ كايلي، عن حقيبتها الفاخرة، المصممة من جلد التمساح، ويبدو أن كايلي، أرادت أخذ بعض الراحة من المكياج، لتظهر في إطلالة مميزة تُذكرنا بشكلها الطفولي.
وفي حين أن إطلالة كايلي بسيطةً، وليس فيها ما هو مبالغٌ فيه، إلا أنه وكما هو متوقع، تلقت بعض التعليقات الساخرة، وبدأت المقارنات بين إطلالتها هذه وإطلالاتها السابقة، وذلك بسبب ظهورها بدون مكياج ورغبتها بالظهور بشكلٍ طبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تحيرُ معجبيها بظهورها دون مكياج.. شاهدي شكلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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