معين شريف يخوض هذه التجربة للمرة الأولى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحضر قناة "الجديد" لإطلاق برنامج خاص باكتشاف المواهب الغنائية بنكهة لبنانية؛ إذ ستفسح المجال أمام المواطنين من مختلف المناطق، للتقدّم بهدف التباري أمام لجنة تحكيم متخصصة، كي تخوض غمار الغناء بشكل محترف.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الفنان اللبناني معين شريف هو من سيترأس اللجنة التحكيمية للبرنامج، إلى جانب عضوين لم يتم اختيارهما حتى الآن.

ومن المفترض أن يتم عرض البرنامج ضمن برمجة الخريف على الشاشة اللبنانية.

من اللافت أن هذه التجربة تعتبر الأولى للفنان معين، وهو أيضًا في طفولته قد شارك في برنامج للهواة، "ليالي لبنان" عندما كان عمره 12 عامًا، حيث استضافوه كموهبة ولم يكن متسابقًا بفعل صغر سنه، فغنّى أغنية صعبة جدًا لوديع الصافي وهي "عم حلفك بالغصن يا عصفور"، فأذهل لجنة التحكيم آنذاك.