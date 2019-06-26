- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات، المعنية بأخبار ملكات الجمال على إنستغرام، صورةً تجمعُ 3 إطلالاتٍ للفنانة سينتيا صموئيل، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان عام 2015، فاليري أبو شقرا.
الإطلالات الثلاث، كانت خلال أعوام مختلفةٍ، وهي 2015، 2017، 2019، وظهرت صموئيل في كل واحدةٍ منها بشكلٍ مختلف.
وتفاوتت التعليقات على الصورة، فالبعض رأى أن التغيير ليس كبيرًا، وأن الاختلاف جاء فقط، بسبب تغير لون الشعر والمكياج، وليس نتيجة إجرائها لعمليات تجميل، فيما رأى آخرون أن الاختلاف كان كبيرًا جدًا.
أما الأغلبية فكان سؤالهم، عن سرِ تغيّر مكان "الشامة"، الموجودة على وجهها في كل إطلالة، فيما حصدت الإطلالة الأخيرة والتي اعتمدتها خلال أحداث مسلسل "خمسة ونص"، أكبر نسبة إعجاب.
لكن من المعروف أن ملامح الوجه تنقلب في صور السيلفي، وربما هذا هو التبرير لانقلاب موقع شامتها.
يُشار إلى أن صموئيل، شاركت في الموسم الرمضاني هذا العام، في مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانبِ عددٍ من النجوم، أمثال: نادين نجيم، وقصي خولي ومعتصم النهار.
وفي الحلقات الأولى، ظهرت صموئيل، بإطلالتها القديمة وشعرها الأشقر، إلا أنها بدلّت شكلها في الحلقات الأخيرة، لتتناسب والسياق الدرامي، حيث جسدت شخصية "يارا"، وهي ابنة خالة بطلة العمل الدكتورة "بيان"، التي جسدّت شخصيتها نادين نجيم، وتشعر بالغيرة منها، فتقوم باستنساخ إطلالتها، عن طريق تغيير لون شعرها للأسود وتطويله، ويبدو أن هذه الإطلالة حازت على رضا وقبول صموئيل، وجمهورها، ولذلك قررت أن تعتمدها
كانت هذه تفاصيل خبر هل اختلف شكل سينتيا صموئيل منذ ظهورها الأول؟ الجمهور يستغرب تغيّر مكان الشامة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.