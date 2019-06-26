الثنائي كارين رزق الله وبديع أبو شقرا في مسلسل جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن شكّلا الثنائي الفني الجميل الذي تعلّق به جمهور الدراما اللبنانية في عدة مسلسلات، يعود الممثلان كارين رزق الله وبديع أبو شقرا للعمل معاً بمسلسل جديد بعنوان "راحوا" من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا. ولقد بدأت ورشة التصوير في هذا العمل الدرامي بمشاركة نخبة من الممثلين اللبنانيين. علماً أن "ابو شقرا" شارف على الانتهاء من تصوير مسلسله "بالقلب" الذي ستعرضه قناة lbci في الأشهر المقبلة".

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