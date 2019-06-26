ريتشي يعود بألبوم جديد يروي قصة إكتشاف ذاته

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اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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بعدها، ابتعد ريتشي عن الساحة الفنية، إلى أن كشف مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته، في مجال الفن والموسيقى العربية، وعن مرحلة كتمان أنه مثليّ الجنس. وعاد الآن بألبوم جديد، و11 أغنية جديدة وصوتًا أكثر خبرة يجلب النكهة اللبنانية التي تُسمع على الأكورديون الطاغي في أغنية "Limbo"، بالإضافة إلى النكهة الغربية على اللحن ذو الإيقاع السريع المستخدم في أغنية "Voodoo Doll". هذه الصيغة ساهمت ،إلى حد كبير، في زيادة شعبية Richii منذ أول ألبوم له "Insane".
يصف ريتشي هذا الألبوم الجديد "Lost in an EP" بأنه أكثر أعماله الشخصية حتى الآن، وهو أمر واضح لأنه عمل شخصيًّا على جميع الأغاني والإنتاج والترتيب الموسيقي.
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لأغنية "دايب وحياتك"، يتضمّن في هذا الألبوم إصدار خاص لهذه الأغنية كهدية لجمهوره ومحبيه.
استعدادًا للإصدار ، عرض Richii سلسلة من مقاطع فيديو تم تصويرها في سلسلة جبال Dandenongفي أستراليا. هي فيلم مصغر يحتوي على عناصر من الأغاني الجديدة من الEP. يروي الفيديو قصة ولد ضائع على طريق اكتشاف ذاته.
"Lost in an EP" ستكون متاحة على كل خدمات البث في كل مكان ك Apple musicو Anghami في 17 أغسطس، يوم عيد ميلاد .Richii
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