نبيل الحلفاوي ينعي محمد النجار: "كان مثالا للطيبة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، المخرج الكبير محمد النجار، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وعلق "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بتويتر: "رحم الله المخرج محمد النجار، كان مثالا للطيبة، ولطف المعشر وصفاء النفس، اللهم أنزل الصبر والسكينة على قلوب أسرته ومحبيه".
ورحل عن عالمنا المخرج محمد النجار أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض، والمخرج الراحل له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "زمن حاتم زهران"، "الصرخة"، "صباحو كدب"، وغيرها.
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