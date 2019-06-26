السعدني وعز العرب والشامي ينعون شهداء سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بسيناء، وأسفر عن استشهاد 7 من أفراد الشرطة.

وعلق الفنان أحمد الشامي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "لا إله إلا الله، الله يرحم شهدائنا بالعريش، أرجو الدعاء لهم، الناس دي مانعين عننا كوارث، الله يرحمهم يارب".

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بينما علق الفنان أحمد السعدني، عبر صفحته بتويتر: "أحياء عند ربهم يرزقون، يارب صبر أم كل شهيد".

كما كتبت الفنانة ليلى عز العرب، عبر صفحتها بتويتر: "لا إله إلا الله، اللهم ارحم شهدائنا ومن يدافعون عنا، واجعل كيد الإرهابيين في نحورهم، اللهم بددهم ولا تجعل لهم سبيل أو منجى".