علاء مرسي: لهذا السبب تأجل تصوير "قهوة بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان علاء مرسي، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة فيلم "قهوة بورصة مصر"، فهو تجربة مختلفة وجديدة، تحترم عقلية المشاهد.

وأكد "مرسي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الفيلم يدور في إطار دراما واقعية، ويحتوي على جرعة من الكوميديا والأكشن.

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وتابع: "حرصنا على الابتعاد عن موسم عيد الفطر وعيد الأضحى، فقررنا عرض الفيلم بموسم الصيف، وهذا لا يعني أننا نخشى المنافسة، خاصة أن كل النجوم بذلوا مجهودا كبيرا".

وأشار إلى أن تصوير الفيلم تأجل منذ فترة بسبب وفاة الفنان محمود القلعاوي، الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولة العمل.

فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة حسني حسني، لطفي لبيب، علاء مرسي، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، صلاح عبدالله.