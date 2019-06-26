إياد نصار: تجربة هند صبري ساعدتني في إتقان اللهجة وحسن أرابيسك أبهرني‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان إياد نصار أن متابعته لتجربة الفنانة هند صبري في مصر، كانت من أسباب إتقانه اللهجة المصرية، إلى جانب حرصه على التواجد دائما بين الناس في الشارع.

وعن أحدث أفلامه "كازبلانكا" تحدث إياد نصار، الذي حل ضيفًا على راديو "إينرجي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "ليل داخلي" مع السيناريست أحمد مراد.

وقال:" "كازابلانكا" من نوعية الأفلام التي تأخذ الجمهور في تجربة وخبرة حياتية وهم على المقعد، ويحقق ذلك من خلال مادة مسلية وبسيطة".

وأضاف: "أتقنت اللهجة المصرية لأنني حين دخلت مصر، كانت عيني على تجربة هند صبري، وخدمتني الظروف لأنني لم أبدأ عملي كممثل في مصر ببطولة، وعمومًا الشخصية المصرية مختلفة عن الشامية، ولم أحضر إلى مصر بروح السائح كنت أريد أن أفهم إيقاع الشارع، كنت بتحرك كتير في الشارع وبتكحرت"

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وقال النجم الأردني:" بدأت أشعر بمشروعي كممثل بالتدريج، بداية من فكر دخولي مجال التمثيل رغم أن عائلتي كانت تؤهلني لأكمل مسيرة المهندسين في العائلة، واكتشفت أن فكرة الممثل جاءتني بشكل مفاجئ، لكني كنت أدرس فن الرسم ثم دخلت فريق المسرح من باب التجربة ليس أكثر".

واستكمل: "تورطت وفوجئت بأن الموضوع كبير للغاية، وخلال تعلم التمثيل، وصلت لمرحلة يأس، شعرت بأني أفعل شيئًا غريبًا عليّ، وأنني لن أنجح على الإطلاق".

وتابع:" أحد عوامل الاختيار بالنسبة لي هي أنني أضع نفسي مكان الجمهور، كيف سأتلقى هذا المشروع، أما بناء الشخصية يبدأ أولا بتحديد الاحتياجات ثم تتحدد الأهداف في ضوء هذه الاحتياجات، وأنا متشكك طوال الوقت، أحاول استكشاف المدارس الجديدة في التمثيل، أقرأ الآن كتابا اسمه Team يتحدث عن صناعة الشخصية والبناء الداخلي لها، وعموما مهنة التمثيل صارت قائمة على علم النفس (لأننا بني آدمين)، و جسدت 6 أدوار ضباط بأشكال وتفاصيل مختلفة عن بعضها البعض، لأني كنت أسير خلف البني آدم نفسه وليس المهنة"

وعن مسلسل "أرابيسك" قال نصار:" حسن أرابيسك أبهرني قبل أن أفكر في التمثيل أو القدوم إلى مصر، كنت أعشق المسلسل والشخصية، أستاذ صلاح السعدني أداها بعبقرية، قدم شخصية الـ Dark Hero قبل أن تصبح تريند في الدراما بسنوات طويلة".