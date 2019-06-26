درة تتألق بالبرتقالي في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "درة" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان برتقالي، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن درة عُرض لها خلال الموسم الرمضاني المنقضي، مسلسل "حرملك"، وشاركها البطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري

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