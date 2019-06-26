عائشة بن أحمد تستعيد ذكريات طفولتها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعادت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ذكرياتها، ونشرت صورة لها من مرحلة الطفولة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وعلقت: "كي نشوف تصاوري وأنا صغيرة، ساعات نشك إني أنا كنت ولد، حتى أمي كانت تلبسني الأزرق". يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "أبو جبل"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، محمد علي رزق، أحمد حبشي، ومن إخراج أحمد صالح.

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