مصطفى قمر ينعي المخرج محمد النجار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، المخرج الكبير محمد النجار، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.
ونشر "قمر" صورة للمخرج الراحل، وعلق: "البقاء لله، توفي اليوم أخي الأكبر المخرج محمد النجار، نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبرنا جميعا ويصبر عيلته الغالية".
ورحل عن عالمنا المخرج محمد النجار أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض، والمخرج الراحل له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "زمن حاتم زهران"، "الصرخة"، "صباحو كدب"، وغيرها.
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