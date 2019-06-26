بالفيديو.. مروة نصر تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة مروة نصر، بعيد ميلادها في حفل صغير أقيم على متن أحد المراكب النيلية، وحضره عدد كبير من أصدقائها.

ونشرت "مروة" مقطع فيديو من الحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وأظهر الفيديو أصدقاء مروة وزوجها وهم يلتفون حول تورتة عيد الميلاد.

وعلقت على الفيديو: "أنا مهما قلت أنا مبسوطة قد إيه، مش هقدر أوصف أحلى مفاجأة، ربنا ما يحرمني منك أبدًا، يا كريم يا أجدع أخ، ولا من وديان، ولا منك يا محمد علام يا حبيبى".

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وأضافت: "فرحتونى أوي، مفيش أحلي من إنك تبدأ سنة جديدة مع أغلى ناس في حياتك، وطبعا أختي مايسة نصر حبيبتي، وشيما صابر حبيبتي، وشيماء ربنا ما يحرمني منكم أبدا".

يُذكر أن مروة نصر تحضر لألبومها الجديد وتتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم تامر حسين وأحمد محيي وإيهاب عبدالواحد.