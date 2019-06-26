الليلة.. ديانا كرازون ووليد توفيق يجتمعان في مهرجان موزاين

تستعد الفنانة ديانا كرازون، والفنان وليد توفيق، لإحياء حفلهم الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي، ومن المقرر أن يقام

الحفل الليلة على مسرح فضاء النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

يذكر ان مهرجان موازين قد بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يونيو وافتتحت فعالياته النجمة كارول سماحة بالإضافة إلى مجموعة من نجوم لبنان ومنهم عاصي الحلاني، ميريام فارس، إليسا.