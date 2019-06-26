"بريكزى" تطلق مبادرة لدعم فيلم «الممر».. وتنظم حفلة للعاملين بالشركة لمشاهدته

أطلقت شركة بريكزى لإدارة المشروعات مبادرة لدعم فيلم الممر من خلال دعوة الشركات لتنظيم حفلات جماعية للعاملين بها لمشاهدة الفيلم فى دور العرض المختلفة. وقدمت شركة بريكزى دعوات لمشاهدة الفيلم لجميع العاملين بها نهاية الأسبوع الماضى ودعت مجموعة من أبطال حرب أكتوبر خلال الحفل والذين تحدثوا مع العاملين عن تجاربهم مع نصر أكتوبر 73 . حرب أكتوبر خلال الحفل والذين تحدثوا مع العاملين عن تجاربهم مع نصر أكتوبر 73 . Advertisements ويجسد فيلم «الممر» ملحمة بطولية للقوات المسلحة خلال فترة حرب الاستنزاف التى مهدت لحرب أكتوبر 73 وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا فى السينمات منذ عرضه خلال فترة عيد الفطر . أضافت بريكزى أن الفيلم يعود بنا إلى السينما الحقيقية مع إنتاج ضخم يضمن له النجاح، كما أنه يجسد بطولات الجيش المصرى، ما يتطلب دعم الفيلم من مجتمع رجال الأعمال من خلال تنظيم حفلات جماعية لمشاهدة الفيلم فى دور العرض.

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