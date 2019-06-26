ضبط عصابة تونسية تعمل على الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيّا

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 12:52 مساءً - ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على رجل في الخمسين من عمره بتهمة استغلال الأطفال جنسيا ودفعهم إلى التسول والإتجار بهم وقامت باحتجازه حتى يتم الكشف عن باقي أفراد العصابة .

حيث عملت السلطات على التحقيق معه لاكتشاف من ورائه ويشاركه في هذا العمل حتى تمكنت من اكتشاف العصابة .

وباشرت السطات المختصة في تونس التحقيق مع العصابة التي تخصصت في استخدام الأطفال في عمليات التسول والإتجار بهم واستغلالهم جنسيا .

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وأكدت التحقيقات إنه عثر بمنزل للرجل تحت الإنشاء على 3 أطفال اعتدي عليهم جنسيا ودفعهم إلى التسول مشيرة إلى ان الأطفال ينتمون إلى محافظات مختلفة ويعيشون بعيدا عن أسرهم التي تعاني تفككا أسريا .

ونقلت السلطات المختصة هؤلاء الأطفال إلى مؤسسة رسمية لرعايتهم بشكل مؤقت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة لهم .

وتابعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة الموضوع عن كثب وأكدت على الواقعة وصرحت في بيان لها اليوم الأربعاء على إنها ستعمل بكل جهد للتصدي لمثل هذه الحالات مطالبة بضرورة التبليغ الذي اعتبرته واجبا على كل التونسيين لحماية الأطفال من مثل تلك الوقائع التي تمثل تهديدا للأطفال .