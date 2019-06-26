"بحيرة البجع" تفتتح "قرطاج الدولي".. وصابر الرباعي في الختام

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج في تونس عن ملامح الدورة الـ55 من الحدث الدولي، المقرر انطلاقها 11 يوليو/تموز، وتستمر حتى 20 أغسطس/آب على المسرح الروماني بقرطاج.

وذكرت اللجنة، في بيان، افتتاح الدورة الجديدة بعرض "بحيرة البجع" للموسيقار الروسي تشايكوفسكي، التي تعرض لأول مرة على مسرح عربي، بينما يحيي حفل الختام المطرب الكبير صابر الرباعي.





وتضمنت البرمجة الجديدة للمهرجان أسماء مجموعة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم الفنان التونسي عدنان الشواشي، الذي يحيي حفلا 24 يوليو/تموز، وعرض مسرحية "ملوك الطوائف" لمنصور الرحباني، بطولة غسان الرحباني وهبة الطوجي يومي 15 و16 يوليو/تموز، إضافة إلى حفل اللبنانية كارول سماحة 9 أغسطس/آب، وطارق العربي (طرقان وأبناؤه) 14 أغسطس/آب.

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وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة العديد من الأسماء الفنية، أبرزهم المصرية شيرين عبدالوهاب، والسورية فايا يونان، واللبناني ناصيف زيتون، والتونسية غالية بن علي.





وشهدت فعاليات مهرجان قرطاج الدولي العام المنصرم نحو 24 عرضا، منها 10 عروض تونسية و7 عربية، والباقية دولية منها عرض قدمه الباليه الصيني.





كانت الدورة الـ54 من مهرجان قرطاج الدولي تميزت بعودة الفنانة التونسية أمينة فاخت بعد غياب دام 8 أعوام بعرض عنوانه "عودة الروح"، وهو واحد من 3 إنتاجات خاصة بالمهرجان، إلى جانب "من قرطاج إلى إشبيلة" لمحمد الأسود، الذي افتتح سلسة العروض آنذاك، و"24 عطرا" لمحمد علي كمون الذي اختتم حفلات المهرجان العام الماضي.