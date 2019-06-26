مفاجأة صابر الرباعي جديدة ومختلفة هذه المرة

اعتمد النجم التونسي صابر الرباعي طريقة جديدة ومختلفة هذه المرة في الكشف عن موعد صدور ألبومه الجديد، حيث قامت شركة روتانا المنتجة للعمل بنشر محادثة لطيفة بين الشركة ومعجب.

وكشفت روتانا ان الألبوم سيصدر في 4 تموز/يوليو المقبل ويضم عشر أغنيات.

كما نشر “الرباعي” عبر حسابه على انستغرام الى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “كتاب المجروحين” خلال الساعات المقبلة.

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وكان “الرباعي” قد كشف في السابق أن قسماً كبيراً من الأغنيات ستكون باللهجة المصرية، بالاضافة الى لهجات أخرى كاللبنانية والخليجية والتونسية.