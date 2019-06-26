غادة عبدالرازق: كان جوايا شوية شر.. وهذه هدية أنغام لي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة المصرية، غادة عبد الرازق، عن معاناتها من الاكتئاب، جراء شخصية مرّة التي لعبتها مؤخراُ، في مسلسلها "حدوتة مرّة"، الذي عرض في رمضان هذا العام.

ولفتت عبدالرازق، خلال حلولها ضيفةً على أحد البرنامج، إلى أن الدور سبّب لها حالةً نفسيةً صعبة، قائلة: "أنا بروح لدكتور نفسي من قبل المسلسل، لكنني ما زلت متأثرة بهذا العمل، ودايماً في البيت يقولون لي ارحمينا شوية".

وأضافت عبدالرازق، أن نموذج شخصيتها في "حدوتة مرة"، موجودٌ في الحياة، ونسمعُ عنه ونشاهده، موضحةً: "حبّيت شخصية المسلسل، بقالي كتير ما مثلتش الأدوار المركّبة الشريّرة، وكنت عايزة أغيَّر جلدي". وتابعت: "كان جوايا شوية شر، وطلّعتُهم في حدوتة مُرة".

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ووجهت عبد الرازق الشكر لأنغام، لغنائها شارة المسلسل، لافتةً إلى أنها لم تتقاضى أجراً عنه، وأهدته لها بدون مقابل.

يُذكر أن برنامج "واحد من الناس"، كرّم فريق المسلسل، الذي يلعب بطولته إلى جانب غادة كلٌ من: محمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، وعبد الرحمن أبو زهرة. ويدورُ في إطارٍ دراميٍ تراجيدي، حول إمرأةٍ تُدعى "مُرّة"، تعيشُ مأساة ًعائلية تهددُ حياتها المستقبلية.