عارضة الأزياء ناعومي كامبل… هذا لن يحدث

Jun 26, 2019
أكدت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة ناعومي كامبل إن التنوع العرقي في الأزياء تحسن في السنوات الأخيرة لكن يتعين ألا يتعامل قطاع الأزياء مع ذلك باعتباره مجرد صرعة موضة.
وردّت كامبل، على سؤال لـ رويترز عن كيف تغير القطاع قائلة ”بعدة أشكال، لكن الأهم هو التنوع. أخيرًا استوعب القطاع ذلك لكننا نأمل الآن ألا يجري التعامل مع ذلك باعتباره موضة مثل أزياء معينة أصبحت على الموضة في موسم ولم تعد على الموضة في الموسم التالي، هذا لن يحدث”.
نذكر ان ناعومي كامبل بدأت حياتها العملية وهي مراهقة وعرضت لبيوت أزياء شهيرة مثل فرساتشي وشانيل وبرادا وغيرها. وتعتبر أول عارضة أزياء سوداء البشرة تظهر على أغلفة مجلات مثل فوج وتايم. وكانت أول عارضة أزياء سوداء تظهر صورتها على غلاف مجلة أميركان فوج في عدد ايلول/سبتمبر.
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